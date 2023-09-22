Зангезурский коридор сыграет решающую роль в открытии нового транспортного узла

Создание новой транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе начало функционирования Зангезурского коридора, сыграет решающую роль с точки зрения открытия нового транспортного узла на маршруте Среднего коридора.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на неформальном заседании глав МИД стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в "Турецком доме" в Нью-Йорке.

Он отметил важность принятия совместных эффективных мер в направлении полной реализации транспортно-транзитного потенциала региона, увеличения и диверсификации товарооборота, упрощения и совершенствования транзитных процедур.