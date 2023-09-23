Менендес временно сложил полномочия главы комитета Сената США

Проармянский сенатор, коррупционер Роберт Менендес временно слагает с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в связи с выдвинутыми против него американскими правоохранительными органами обвинениями в коррупции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава демократического большинства верхней палаты Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Сенатор Менендес принял верное решение временно оставить пост председателя комитета по иностранным делам до разрешения этого дела", - говорится в письменном заявлении Шумера.