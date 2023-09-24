Антитеррористические мероприятия Азербайджана образумили Армению

Армения не является нормальным государственным образованием в прямом смысле этого слова. Премьер-министр Никол Пашинян не в состоянии полностью контролировать военно-политическую, социальную и психологическую ситуацию в Армении. Сегодня каждый в Армении действует так, как хочет, руководствуясь своими личными интересами, в зависимости от того, кто и сколько денег и поддержки получает. В этой связи следует принять во внимание демарш министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который покинул зал заседания во время выступления главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Совете Безопасности ООН.

Об этом Day.Az сказал бывший военный атташе Турции в Азербайджане генерал запаса Юджел Карауз.

Наш собеседник отметил, что действия Армении показывают, что она не может смириться с тем, что антитеррористические меры Азербайджана принудили сепаратистов поднять белый флаг и согласиться на встречу в Евлахе, приняв все условия Азербайджана.

"Все эти факторы в определенной степени предопределяют будущие события. Если в головах армянского руководства не возобладает разум, то мы снова станем свидетелями иррациональных, непоследовательных и необъяснимых действий. Не исключены новые военные провокации на условной границе Армении и Азербайджана, попытки затянуть подписание мирного договора. Но это уже не имеет смысла. Локальные антитеррористические мероприятия Азербайджана, нейтрализация террористов и их боевой техники поставили армянскую сторону в отчаянное положение", - подчеркнул турецкий генерал запаса.

По его словам, очередная победа Азербайджана подтвердила неоспоримый факт лидерства этой страны на Южном Кавказе как в военно-политическом, так и в социально-экономическом плане и превратила республику в региональный центр силы.

"Скоро мы увидим проявление этого не только в регионе Южного Кавказа, но и в процессах, происходящих в Центральной Азии. Азербайджан уже давно превратился в государство, которое не играет по чужим правилам, диктует свои правила игры и меняет баланс сил. Это подтверждается наличием мощной армии, сильными традициями государственности, консолидированной политической власти в республике, восстановлением территориальной целостности, обеспечением суверенитета и поддержкой народа. Азербайджан, Турция и Россия являются мощными государствами, определяющими ход региональных событий. Если Армения примет новые реалии в регионе, то может оказаться в числе вышеперечисленных стран. То же самое касается и Ирана, которому стоило бы проявить более конструктивную позицию в вопросе открытия Зангезурского коридора", - заключил Юджел Карауз.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку

Абдул Керимханов