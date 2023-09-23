https://news.day.az/politics/1600552.html Армянские жители Карабаха будут обеспечены электроэнергией и теплом - Эльчин Амирбеков
Армянские жители Карабаха будут обеспечены электроэнергией и теплом - Эльчин Амирбеков
Армянские жители Карабаха будут обеспечены электроэнергией и теплом.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью радиостанции BBC.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре