Армянские жители Карабаха будут обеспечены электроэнергией и теплом

Армянские жители Карабаха будут обеспечены электроэнергией и теплом.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью радиостанции BBC.

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