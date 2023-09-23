https://news.day.az/politics/1600606.html В Ходжалы обнаружен оружейный склад - ФОТО - ВИДЕО
В Ходжалы обнаружен оружейный склад - ФОТО - ВИДЕО
В ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией, в Ходжалы был обнаружен склад оружия и боеприпасов.
Как сообщает Day.Az, склад заполнен различными видами оружия и боеприпасов, ящиками со снарядами и другой продукцией военного назначения.
Представляем вниманию видеокадры с этого склада.
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