В Ходжалы обнаружен оружейный склад

В ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией, в Ходжалы был обнаружен склад оружия и боеприпасов.

Как сообщает Day.Az, склад заполнен различными видами оружия и боеприпасов, ящиками со снарядами и другой продукцией военного назначения.

Представляем вниманию видеокадры с этого склада.