Состоялось расширенное заседание Кабмина Азербайджана

23 сентября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось расширенное заседание Кабинета министров, посвященное обсуждению проектов государственного бюджета Азербайджана на 2024 год и сводного бюджета и показателей сводного бюджета на последующие три года, а также концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития Азербайджана на 2024 год и последующие три года.

Как сообщает Day.Az, открывая встречу вступительным словом, премьер-министр рассказал об успешных антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных нашей армией в Карабахском регионе. Было подчеркнуто, что славная азербайджанская армия всего за один день выполнила все поставленные задачи.

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