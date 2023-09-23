В Карабахе основное внимание уделяется полному обеспечению общественной безопасности

Успехи, достигнутые в результате антитеррористических мероприятий, проводенных Азербайджаном в Карабахе, и осуществляемые в настоящее время комплексные меры позволяют говорить о том, что ситуация в Карабахе находится под полным контролем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу журналистам начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что продолжаются комплексные мероприятия во взаимодействии с соответствующими госучреждениями, а также с сотрудниками министерства обороны и министерства внутренних дел в целях улучшения нынешней ситуации на территории.

"Основное внимание уделяется полному обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории. Если в этом районе будут обнаружены боеприпасы, то они должны быть сданы. Одна из важнейших наших задач является обеспечение безопасности гражданского населения. Принимаются все меры для предотвращения любых возможных инцидентов в отношении мирных жителей",- сказал он.