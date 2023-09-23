https://news.day.az/politics/1600668.html В настоящее время в Азербайджанской армии идет процесс изъятия оружия и боеприпасов - Анар Эйвазов
В настоящее время в Азербайджанской армии идет процесс изъятия оружия и боеприпасов - Анар Эйвазов
В настоящее время Вооруженные силы Азербайджана осуществляют прием оружия и боеприпасов в условиях взаимодействия и тесного сотрудничества с российским миротворческим контингентом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил начальник пресс-службы министерства обороны полковник Анар Эйвазов.
Он сообщил, что изъято большое количество боеприпасов и вооружения, а также техники. С этим вооружением и техникой ознакомятся также военные атташе посольств зарубежных стран и представители международных организаций, которые находятся в настоящее время в поездке в Шуше.
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