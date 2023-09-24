Азербайджан предоставил коридор для вывода разоруженных армянских военнослужащих из Карабаха

Согласно достигнутой 20 сентября договоренности, разоруженному и демобилизованному личному составу вооруженных сил Армении будет обеспечен выход из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин-Ханкенди и Кяльбаджар-Басаркечар на автобусах и личном транспорте.

Об этом передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана.