Азербайджан не нанес никакого ущерба инфраструктуре миротворцев

Азербайджан не нанес никакого ущерба складам или другой инфраструктуре, принадлежащей российским миротворцам.

Как передает Day.Az, об этом сказал военный эксперт Адалат Вердиев, отвечая на вопросы Trend.

Он отметил, что в настоящее время миротворцы очень тесно и успешно сотрудничают с Азербайджаном в вопросах разоружения и вывода армянских незаконных вооруженных формирований из региона.

"Просто, конечно же, некоторые позиции армян находятся рядом с местом дислокации миротворческого контингента. В рамках локальных антитеррористических мероприятий эти позиции подверглись атаке. Российские миротворцы знали об этом. Поэтому на кадрах видно, что российские военнослужащие совершенно не паниковали", - добавил эксперт.

Следует отметить, что данная позиция принадлежала остаткам вооруженных подразделений армянской армии и была уничтожена с высокой точностью. По сути, точечными ударами была уничтожена позиция сепаратистов, умышленно установленная вблизи места расположения российских миротворцев. На кадрах также видно, что району расположения российских миротворцев никакого ущерба нанесено не было.