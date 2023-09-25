Утвержден план работы комитета парламента Азербайджана по правам человека

25 сентября состоялось первое в рамках осенней сессии 2023 года заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Председатель комитета по правам человека Захид Орудж представил отчет о работе комитета в ходе весенней и внеочередной сессий 2023 года. Он отметил, что за отчетный период состоялось семь заседаний комитета Милли Меджлиса по правам человека, на которых было рассмотрено 10 вопросов.

Председатель комитета высказал свое мнение по рассмотренным вопросам, рассказал о важности принятых законопроектов, о конференциях, заседаниях и других мероприятиях, проведенных совместно с различными государственными учреждениями, общественными и международными организациями в отчетный период.

Захид Орудж добавил, что поступившие в комитет за отчетный период обращения были рассмотрены и приняты соответствующие меры. Также было отмечено, что председатель и члены комитета провели встречи с гражданами, поинтересовались их заботами.

Касательно проекта рабочего плана комитета по правам человека на осеннюю сессию 2023 года, Захид Орудж сказал, что наряду с обсуждением законопроектов и других документов, которые будут представлены в комитет, подготовкой отзывов и предложений по ним, проект плана предусматривает проведение встреч, обсуждений, слушаний с соответствующими органами по актуальным вопросам в области прав человека.

В ходе обсуждений выступили также заместитель председателя комитета Таир Керимли, члены комитета Эльман Насиров, Нагиф Гамзаев, Фазиль Мустафа, Хикмет Мамедов, Жаля Ахмедова, Бахруз Магеррамов, Рази Нуруллаев и Турал Гянджалиев.

На заседании был принят отчет комитета в связи с весенней и внеочередной сессиями 2023 года, утвержден план работы на осеннюю сессию 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы парламента Азербайджана.