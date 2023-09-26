https://news.day.az/politics/1601330.html Мы поддерживаем регулярный контакт с представителями армянских жителей Карабаха – Хикмет Гаджиев
Мы поддерживаем регулярный контакт с представителями армянских жителей Карабаха – Хикмет Гаджиев
Мы поддерживаем регулярный контакт с Международным комитетом красного креста (МККК), а также напрямую с представителями армянских жителей Карабаха, чтобы реагировать на гуманитарные потребности на местах.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "X" (бывший Twitter) написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
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