Азербайджан отправил топливо для армянских жителей Карабаха

Центральные власти Азербайджана отправили топливо для армянских жителей Карабахского региона.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в Ханкенди направились два автомобиля с топливом.

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