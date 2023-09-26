https://news.day.az/politics/1601363.html Азербайджан отправил топливо для армянских жителей Карабаха - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджан отправил топливо для армянских жителей Карабаха - ФОТО - ВИДЕО
Центральные власти Азербайджана отправили топливо для армянских жителей Карабахского региона.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в Ханкенди направились два автомобиля с топливом.
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