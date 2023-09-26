В Ханкенди отправлены 38 тонн бензина и 16 тонн дизтоплива

В Карабахском регионе Азербайджанской Республики продолжаются неотложные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов и обеспечению потребностей проживающих там армянских жителей.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджана, 26 сентября 2023 года по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, скорой медицинской помощи и служб пожаротушения были отправлены очередные 2 автомобиля с 38 тоннами бензина и 16 тоннами дизеля.