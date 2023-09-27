https://news.day.az/politics/1601583.html МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти
27 сентября в Азербайджане (начало 44-дневной Отечественная войны, положившей конец 30-летней оккупации) является Днем памяти о тех, кто стал символом исторического героизма и патриотизма.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении на странице МИД Азербайджана в соцсети "Х" (бывший Twitter).
"Мы с глубоким уважением и благодарностью чтим наших шехидов, священная память которых всегда живет в наших сердцах", - отмечается в сообщении ведомства.
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