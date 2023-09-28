В России позитивно отреагировали на самороспуск карабахских сепаратистов

Решение упразднить так называемую "нкр" позитивно с точки зрения прекращения боевых действий,

Как передает Day.Az, об этом Lenta.ru заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Учитывая, что Армения и ее лидер [Никол] Пашинян на всех надзорных площадках признали Карабах территорией Азербайджана, теперь там идет процесс ликвидации "республики"..., и, естественно, жители Карабаха армянской национальности покидают территорию и, скорее всего, будут жить в Армении и в том числе в России. Азербайджанская сторона будет на этой территории создавать условия для нормальной жизни людей, которые там останутся, потому что это уже их территория со всеми органами власти", - заявил депутат.

По его словам, естественно, наш миротворческий контингент, который там находится, его присутствие, скорее всего, будет неактуально, но это будут решать руководители трех государств России, Азербайджана и Армении, так как они втроем принимали данное решение.