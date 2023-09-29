https://news.day.az/politics/1602258.html Министр обороны Турции обороны предупредил Армению
Министр обороны Турции обороны предупредил Армению
Выполнение обещаний, данных Арменией, особенно открытие Зангезурского коридора, и продолжение переговоров, ориентированных на результат, является единственным способом установления стабильности.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
"По окончании 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией было подписано соглашение о прекращении огня. Все ожидали, что стороны соглашения будут его соблюдать. Армения не выполнила необходимые условия, в то время, как Азербайджан строго соблюдал их в ходе процесса", - добавил Я.Гюлер.
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