Министр обороны Турции обороны предупредил Армению

Выполнение обещаний, данных Арменией, особенно открытие Зангезурского коридора, и продолжение переговоров, ориентированных на результат, является единственным способом установления стабильности.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"По окончании 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией было подписано соглашение о прекращении огня. Все ожидали, что стороны соглашения будут его соблюдать. Армения не выполнила необходимые условия, в то время, как Азербайджан строго соблюдал их в ходе процесса", - добавил Я.Гюлер.