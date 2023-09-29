https://news.day.az/politics/1602373.html Вопрос о возможности продления миссии российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку – Песков
Вопрос о возможности продления миссии российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку – Песков
Вопрос о возможности продления миссии российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это территория Азербайджана, вопрос будет обсуждаться с Баку", - сказал он.
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