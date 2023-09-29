Левон Мнацаканян задержан на ППП «Лачин»

29 сентября в результате бдительности сотрудников Государственной пограничной службы Азербайджана на ППП "Лачин" задержан при попытке отправиться из Азербайджана в Армению Левон Генрихи Мнацаканян, 1965 года рождения, который, незаконно прибыв на территорию Азербайджанской Республики, в 2015-2018 годах являлся т.н. "министром обороны" т.н. "Нагорно-Карабахской республики".

Об этом сообщила в пятницу Государственная пограничная служба, передает Day.Az.

"Задержанный был доставлен в город Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы и передан соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 27 сентября на пограничном пункте пропуска "Лачин" в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карлени Варданян (1968 года рождения), незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе.

29 сентября Служба госбезопасности арестовала гражданина Армении Давита Манукяна за террористические преступления, совершенные в Карабахе.