Памяти Риада Ахмедова

Автор: Теймур Атаев

30 сентября 2023 года. Приближается 11.00. Время начала церемонии прощания с Риадом Ахмедовым, Национальным Героем Азербайджана (в здании, где расположен Культурный центр Службы Государственной Безопасности).

Но Риад - один из тех ребят, с кем, наверное, никогда не попрощаешься. Потому что те, кто знал его, просто-напросто не забудут Риада. Память о нем все время будет сопровождать знавших его.

Как же он любил Жизнь. Во всех ее проявлениях. Любил родителей, родственников, друзей! И какое трепетное отношение у него было к семье, к дочуркам. Он буквально жил и дышал интересами своих близких.

Как же он любил Азербайджан. И какую ненависть испытывал к врагам своей родины.

Человек поразительной внутренней силы! Воли! Смелость его не знала границ. А заряженность Риада на освобождение родной земли вкупе с внутренней верой в обязательное нанесение поражения врагам передавалась всем сослуживцам.

Вообще тот состав спецназа КГБ-МНБ Азербайджана был особенным. Все ребята - как на подбор! Уникальное взаимопонимание и доверие друг к другу. Никаких лишних слов и телодвижений. Только дело, дело, дело. Реализация всех заданий без сучка и задоринки.

Год 1991-й. Селение Тодан. Здесь укреплялось братство спецназовцев. Ежеутренняя разведка боем. И практически всегда успех. Чем большая опасность подстерегала ребят, тем собраннее и ответственнее они были.

Никакого страха ни у кого из них. Исключительная уверенность в нанесении поражения врагу. То были профессионалы! Которые лишь в вечернее время, после исполнения заданий, могли позволить себе немного расслабиться. Пошутить. Посмеяться. Не возобранялись нарды.

А на следующий день вновь разведка и реализация планов!

Жизнь многих из них оборвалась в январе 1992 г. в с. Дашалты. Риад пропал без вести. Не верилось.

Риада нет? Не верится и сегодня. Как бы высокопарно это и не звучало, но действительно такое впечатление, что улыбка и громогласность Риада где-то рядом.

И очень символично, что именно сегодня, то есть в дни, когда все мы гордимся блестящими действиями доблестной Азербайджанской Армии, достижениями Службы Госбезопасности, пограничников, имя Риада заговорило новыми красками!

Как же он счастлив сегодня! Как же радуется его душа!

Риад, ты в наших сердцах!