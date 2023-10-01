Макрон превратился в изгоя среди европейских политиков

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на оскорбления президента Франции Эммануэля Макрона в сторону Италии, сообщает Day.Az.

Напомним в 2018 году Макрон назвал итальянцев "циничными" и "безответственными".

"Наши СМИ стали спрашивать: "Вы слышали, что сказал Макрон? Говорит, мы безответственные, как стыдно!"

Безответственные, Макрон, это те, кто разбомбил Ливию, потому что их раздражали привилегированные отношения Италии с Каддафи в сфере энергетики. Безответственные - это те, кто подверг нас хаосу нелегальной миграции, в котором мы сейчас находимся.

Циники, Макрон, это французы, которые при помощи полиции высылают мигрантов на лодках в нашу Вентимилью.

Но прежде всего - будем называть вещи своими именами - отвратительные - это те, кто, как и Франция, продолжает эксплуатировать Африку, печатая деньги для 14 африканских государств на условиях сеньоража, и вынуждает африканских детей вкалывать на своих рудниках, как, например, в Нигере, где Франция извлекает 30% урановой руды для работы своих АЭС, пока 90% нигерцев живет без электричества.

Не надо нам читать нотации, Макрон! Люди бегут из Африки от вас! И решать эту проблему нужно не завозом африканцев в Европу, а освобождением Африки от таких вот европейцев. Не надо нам нравоучений! Это понятно?!".

Представляем вашему вниманию видео выступления итальянского премьера: