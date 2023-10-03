Лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший так называемый "председатель парламента" сепаратистов Давид Ишханян задержан и доставлен в Баку Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в связи с возбужденным против него уголовным производством за совершенные преступные деяния, передает Day.Az.

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