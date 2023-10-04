Араика Арутюняна допросили в Баку

Араика Арутюняна уже допросили в Баку.

Как передает Day.Az, об этом заявил его адвокат Алов Сафаралиев.

"Арутюнян допрошен, могу сказать только то, что данные им показания помогут найти ответы на многие вопросы", - заявил он.

По словам адвоката, физическое и психологическое состояние Арутюняна в норме. "Я буду осуществлять его защиту в соответствии с законами Азербайджанской Республики и адвокатской этикой. Одним словом, совестливо исполнять свой профессиональный долг", - добавил юрист.

Отметим, что бывшие "президенты" сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян и Бако Саакян, "представитель в Карабахе" партии "Дашнакцутюн" и бывший "спикер" "парламента" сепаратистского режима Давид Ишханян также были задержаны за свои преступные деяния Службой государственной безопасности Азербайджана в рамках возбужденных против них уголовных дел и доставлены в Баку.