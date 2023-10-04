https://news.day.az/politics/1603692.html Сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Баку - Мария Захарова
Сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Баку - Мария Захарова
Сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Баку исходя из ситуации в регионе.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Сроки размещения российских миротворцев в регионе будут определятся совместно с коллегами. Если вы говорите о территории Карабаха, то совместно с азербайджанской стороной, с учетом ситуации на земле", - пояснила она.
Отметим, что российский миротворческий контингент был дислоцирован на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре