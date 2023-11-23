Фуад Мурадов провел двусторонние встречи в Бишкеке

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Бишкеке для участия в 5-м заседании руководителей государственных структур и организаций государств-участников Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за вопросы диаспоры, провел в рамках мероприятия ряд двусторонних встреч.

Как передает Day.Az, на встрече председателя комитета с президентом НАО "Фонд Остандар" Казахстана Абзалом Сапарбекулы были подчеркнуты высокий уровень стратегического сотрудничества между нашими государствами, оказание ими взаимной поддержки друг другу на международных платформах, укрепление дружественных отношений между нашими народами. Было отмечено, что Президент Казахстана одним из первых среди глав государств поздравил Азербайджан с блестящей Победой, говорилось об официальном визите Президента Азербайджана в Казахстан. Высокую оценку получили осуществление совместной деятельности в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между комитетом и фондом, а также международные форумы Баку-Шуша и "I Форум диаспорской молодежи тюркских государств: Гейдар Алиев и тюркский мир". Председатель комитета пригласил казахского коллегу с официальным визитом в Азербайджан.

Очередная двусторонняя встреча была проведена с государственным секретарем по вопросам проживающих за рубежом венгерских общин (Венгрия) Арпадом Яношем Потапи. С удовлетворением были подчеркнуты партнерские и дружественные связи между нашими странами и народами, взаимная поддержка двумя государствами друг друга на международных платформах.

Привлечено внимание к тесной интеграции азербайджанской общины в венгерскую общественность, успешной работе Дома Азербайджана в Будапеште.

Затем состоялась двусторонняя встреча с министром труда, социального обеспечения и миграции Киргизской Республики Гульнарой Батыровой. Киргизскому государству была выражена признательность за организацию престижного мероприятия. Отмечено, что наши страны являются стратегическими партнерами, что в Азербайджане всегда уделяют большое внимание интересам Киргизского государства и народа, подчеркнуто, что наши отношения развиваются по восходящей, что взаимные визиты глав государств придают импульс дальнейшему укреплению этих отношений. Высокую оценку получили тесная интеграция азербайджанской общины в киргизскую общественность и созданные для наших соотечественников условия.

Двусторонние встречи завершились взаимным вручением памятных подарков.

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