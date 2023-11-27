https://news.day.az/politics/1617652.html Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
В следующем году пройдут совместные учения в сфере кибербезопасности между Азербайджаном, Турцией и Грузией.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал 27 ноября в Баку министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на трехсторонней встрече с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.
Он отметил, что учения пройдут в Турции.
"Считаю, что сегодняшняя трехсторонняя встреча будет способствовать региональному сотрудничеству",- добавил Я.Гюлер.
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