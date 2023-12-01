Вашингтон в отчаянии пытался столкнуть Анкару и Баку

Автор: Байрам Эльшадов

Глобальная политика - вещь странная и весьма непредсказуемая. Полагаю, с этим никто не станет спорить с этим утверждением. В конце-концов, политические изменения не редко указывали на то, что случиться может все и делать прогнозы весьма сложное занятие. Несмотря на это, некоторые вещи в политике являются константами.

Одной из таких констант являются попытки крупных стран оказать влияние на ход событий в отдаленных регионов. Зачастую, таким поведением грешит США, которая задействует дипломатические рычаги для изменения геополитического ландшафта. Об одной из таких попыток США стало известно более подробно.

Как оказалось, США пытались сделать Турции предложение, от которого, как считали в Вашингтоне, будет сложно отказаться. Как оказалось, США предложили Турции отказаться от поддержки Азербайджана в карабахском вопросе, а вместо этого Турция получила бы доступ к самолетам F-16 и F-35. Иронично то, что карабахский вопрос сразу снимал с повестки дня закупку систем С-400, которые в Вашингтоне изначально называли главным препятствием для поставок новыйших истребителей F-35.

И это стало показателем еще одной константы. Турция не уменьшила поддержку Азербайджана, не смотря на "пряник", который пытался предложить Вашингтон. Ведь отношения Баку и Анкары особенные, и их сложно измерить в "самолетном эквиваленте". Да и для Турции предложение США было опасным, с точки зрения своих интересов и долгосрочных рисков. Зачем Анкаре менять особые отношения с братской страной на временную благосклонность США?

США, возможно по глупости, а может в силу отсутствия понимания реалий региональной политики пошли на такое предложение. И сложно сказать, что такой подход США удивляет, ведь американцы не первый раз ведут себя подобным образом. Постоянные попытки добиться своего дипломатическими маневрами, которые на самом деле, являются откровенными манипуляциями, показывают что у США нет, или по крайней мере не было, четкой и явной стратегии в отношении Азербайджана и Турции.