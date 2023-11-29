Проведены политконсультации между МИД Азербайджана и Алжира

В Баку состоялось первое заседание в рамках политических консультаций между министерствами иностранных дел (МИД) Азербайджана и Алжира.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, политконсультации провели с азербайджанской стороны заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, с алжирской стороны - генеральный секретарь МИД Лунес Маграман.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о перспективах расширения существующих отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, была подчеркнута важность диверсификации торгово-экономических связей и развития межпарламентского сотрудничества, а также активизации взаимных визитов на высоком уровне.

В ходе заседания были обсуждены также перспективы сотрудничества в сферах образования, культуры, туризма, здравоохранения и ряде других сфер, подчеркнуто, что создание Совместной экономической комиссии с участием соответствующих учреждений двух стран будет способствовать развитию двусторонних отношений в соответствующих направлениях.

Стороны затронули вопросы сотрудничества в рамках многосторонних платформ, выразили удовлетворение нынешним уровнем контактов в рамках ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества. Было доведено до сведения, что инициативы, выдвинутые нашей страной в период председательства в Движении неприсоединения, способствовали укреплению позиций Движения в системе международных отношений, была отмечена важность сохранения положительной динамики двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций.

На заседании были обсуждены также региональные и международные политические процессы.

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