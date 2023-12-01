Армен Григорян едет в США за новыми инструкциями

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как, опять?.. Такой вопрос возник не только у нас после прочтения новости о том, что секретарь Совбеза Армении 2 декабря отправляется в США. Армен Григорян в последнее время что-то зачастил за океан. С весны это будет уже четвертый его визит в Соединенные Штаты. Глава СБ Армении, которую в прежние времена нигде особо не ждали и не видели, в четвертый раз отправляется ни куда-нибудь, а в Штаты.

Если обратить внимание, когда Армения резко осмелела в забрасывании камнями России, можно заметить, что все началось как раз с весны. До этого из Еревана тоже звучали оскорбления и обвинения в адрес Москвы, но армянская сторона старалась не переходить границы допустимого. Пока Вашингтон не решил делать ставку в регионе на Ереван.

Психологи не дадут соврать - наиболее нагло и вызывающе начинают вести себя после получения "силы" те, кто был слабаком. Если говорить о государствах, то на примере Армении мы видим, как, пардон, жалкая Моська, взятая под крылышко заокеанской державой, принялась открыто тявкать на российского слона, переходя все границы. При этом Армения, как истинный слабак, имеющий сильных покровителей, старается продемонстрировать свою неуязвимость и недосягаемость для оппонента, кривляясь на расстоянии. Ведь почему высокопоставленные лица Армении не ездят на мероприятия ОДКБ и ЕАЭС? В знак протеста? Да бросьте, какой там протест. Они не ездят из страха оказаться лицом к лицу без могучих покровителей за спиной. Вот на СМИД ОБСЕ Арарату Мирзояну не удалось уклониться от встречи с Сергеем Лавровым, и армянский министр сразу, грубо говоря, получил по шее. Скрасили конфуз только обнимашки с Энтони Блинкеном, да возможность помучить микрофон клеветой на Баку.

Ну, и, конечно же, армянам иметь дело с Москвой попросту запрещают. Как строгая мамаша запрещает чаду дружить с не нравящимся ей одноклассником, так же и Еревану запрещено теперь тусоваться с Москвой. Что же поделать - что-то всегда в обмен на что-то.

Так вот, Армен Григорян из США теперь не вылезает. Он был там в мае, июле, сентябре. То есть ни одного сезона не пропускает. Зимний вояж начинается завтра. За эти поездки не осталось практически никого из высокопоставленных лиц, с кем бы он не встретился. В Госдепартаменте, в Белом доме, там, сям, всем пожал ручки, всем подобострастно заглянул в глаза и принес клятву верности от имени Еревана. Например, в ходе летнего визита он перезнакомился с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом, советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, помощником госсекретаря США по вопросам управления экспортом Теей Кэндлер, заместителем министра обороны Лорой Купер, исполняющей обязанности заместителя министра по международной кибербезопасности Лайлой Франц, заместителем министра по ядерной энергии Минэнергетики Кэтрин Хафф, заместителем министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом и директором Национальной разведки США Аврилом Хейнсом. И, конечно же, повидал подружку - главу USAID Саманту Пауэр.

В сентябре армянский гость отправился в Штаты для встреч в штаб-квартире ЦРУ. Вся Армения замерла в волнительном ожидании, читая новости о его "рабочих встречах" в этой конторе. Ух тыыыыы, радовались армяне, думая, что Армения теперь уже точно на коне.

На каком коне, наивные? Армен джан ездил не за крутой жизнью для Армении, а за очередной порцией инструкций по дестабилизации региона и противодействия России. Ереван думает, что, сменив хозяина и строго выполняя инструкции, получит то, чего армянам не полагается. На самом деле, ничего армяне не получат. А потерять могут. В данном случае мы говорим не о России, а о том, чем обернется для Армении слепое следование западным инструкциям, в которых инструктора упорно стараются не учитывать фактора Азербайджана. Армян убеждают, что Азербайджан это так, мелочь, пылинка, которую покровители сдуют, если Армения будет правильно выполнять команды.

Посмотрим, с чем Григорян вернется из Штатов на этот раз. Гадать, думается, не придется. Все станет ясно по тому, как будет вести себя Ереван.