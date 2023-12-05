Международное сообщество должно работать над возвращением изгнанных из Армении азербайджанцев

Международное сообщество должно усердно работать над безопасным и справедливым возвращением изгнанных из Армении азербайджанцев.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Зафар Сыракая во время выступления на Международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".

"Роль международных организаций в данном процессе велика, и они не могут оставаться в стороне. Мы прекрасно знаем, что Азербайджан во время антитеррористических мероприятий локального характера призвал армянское население Карабаха не покидать свои дома, заявив, что сосуществование возможно. Однако определенные группы в Армении действовали вопреки ситуации в регионе. Круги, которые поддерживают Армению, сегодня говорят об обеспечении прав человека. Однако Армения закрывает глаза на изгнание азербайджанцев", - отметил З.Сыракая.

З.Сыракая подчеркнул, что Азербайджан, одержав победу в Отечественной войне, положил конец несправедливости в регионе.

"Первая Карабахская война нанесла неизгладимые раны. Тысячи людей были изгнаны с родных земель. Разрушены их памятники культуры, места поклонения. Очень важно, чтобы азербайджанцы, изгнанные из Армении, вернулись на свои земли", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит Международная конференция на тему "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение". В мероприятии принимают участие более 100 гостей из 30 стран.

Конференция продолжит свою работу в форме панельных дискуссий с участием известных международных экспертов и общественно-политических деятелей по таким вопросам, как изгнание азербайджанцев из Армении, проблема переселения на международной арене, вопрос возвращения в международном праве, трудности и успехи в области возвращения на практике, ситуация в этой сфере в различных регионах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!