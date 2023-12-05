Пашиняну сломали паровозик: никаких больше "перекрестков мира"

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о бестолковой политике премьер-министра Армении.

Day.Az представляет публикацию:

"Сколько пыхтел Никол Пашинян над своим "мегапроектом", сколько сил потратил, аж целую церемонию презентации закатил - а все пошло коту под хвост. Западные партнеры, как сообщают армянские СМИ, передали властям Армении, что проект "Перекресток мира" им неинтересен, идея нереальна и тратить на нее ни время, ни деньги, они не будут.

Пашинян, видимо, полагал, что в Париже, Вашингтоне и Брюсселе сидят примерно такого же уровня люди, что Ашоты и Мкртычи, которые за него голосуют, а значит они охотно поверят в любую чушь, которую им предложат с красивой картинкой. Нет, не повелись. Больше того, Запад намекнул Пашиняну на то, что попытки перекроить транзитную карту региона будут на пользу России - а этого они не допустят.

Сломали Воваевичу паровозик, в общем. Играешь в свои игрушки - играй, но серьезных людей ты этим не заинтересуешь".

Автор: HSF

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