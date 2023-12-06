Могу поздравить весь азербайджанский народ с тем, что во главе вашей страны феноменальный человек.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам польский политолог, кандидат политических наук Якуб Корейба в кулуарах форума "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности".

"Сегодня у нас была уникальная возможность пообщаться с Президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня мы сидели за столом с учеными, академиками, деканами, директорами институтов со всего мира. Больше трех часов без бумаги, на очень хорошем, красивом английском языке Президент Ильхам Алиев говорил с нами. Могу вас всех поздравить, весь азербайджанский народ, потому что во главе вашей страны феноменальный человек. Азербайджан достигает результатов именно благодаря тому, что во главе страны такой человек", - отметил он.

Корейба подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев находит связь, время и возможность для диалога с каждым, кто приходит со своими проблемами, вопросами и мыслями.

"Президент Ильхам Алиев сегодня ответил на все вопросы. Организаторами было отведено два часа, а глава государства отвечал больше трех часов. Потому что ему это нравится и он знает как это делать. Президент Ильхам Алиев сам сказал, что любит такие встречи, потому что благодаря им он узнает, какие вопросы находятся на повестке дня в научном, академическом, экспертном сообществе. Абсолютно удовлетворен ответом Президента Ильхама Алиева на мой вопрос. Это уникальная возможность, потому что мне в жизни приходилось общаться с лидерами стран, чиновниками, политиками, и они обычно закрытые люди. И если не закрытые, то отвечают на канцелярите, их ответ такой, что можно и не задавать вопрос. А вот Президент Ильхам Алиев сегодня вникал в суть каждого вопроса, в том числе и моего", - добавил он.

Отметим, что 6 декабря в Университете АДА с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялся форум "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности", организованный Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

В мероприятии приняли участие 60 зарубежных экспертов из 30 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!