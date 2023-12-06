https://news.day.az/politics/1619979.html Установление мира на Южном Кавказе откроет исторические возможности - Джеймс О'Брайен
Установление мира на Южном Кавказе откроет исторические возможности - Джеймс О'Брайен
Для обсуждения будущего американо-азербайджанских отношений мы провели первый конструктивный разговор с Президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена в аккаунте социальной сети X.
"Установление прочного, достойного мира в регионе откроет исторические возможности", - подчеркнул он.
Отметим, что 6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.
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