Франция переступает все границы в своей политике в отношении Азербайджана

Вмешательство французской стороны в профессиональную деятельность сотрудника АЗЕРТАДЖ, командированного в заморскую колонию Франции - Новую Каледонию, а также жесткое и неэтичное поведение в отношении журналиста недопустимы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев.

Он отметил, что это свидетельствует о том, что Франция является сторонником свободы слова, демократии лишь на бумаге. "Франция в последнее время переступает все границы в своей политике в отношении Азербайджана и Южного Кавказа в целом. Препятствование деятельности азербайджанского журналиста при освещении ситуации в Новой Каледонии, пострадавшей от французской колонизации, обнажило истинную суть Франции. Этот вопрос необходимо поднять перед всеми международными организациями. Это самая жестокая форма диктатуры Макрона. Его режим продолжает вовлечение Армении в военную авантюру на Южном Кавказе, ее вооружение и совершение других провокаций. В то же время грубо нарушаются права человека во французских колониях", - сказал депутат.

Отметим, что сотруднице АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой, командированной в Новую Каледонию, был запрещен въезд туда, несмотря на наличие визы. Она была задержана на сутки в отделении полиции и выслана из страны как "нежелательное лицо". При этом официальные круги Франции не привели никаких законных доводов относительно того, на каком основании они помешали журналисту осуществлять профессиональную деятельность.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!