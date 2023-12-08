Госдеп раскрыл детали визита Джеймса О'Брайена в Азербайджан

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс К. О'Брайен провел позитивную и конструктивную встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время своего визита в Баку 6 декабря.

Как передает в пятницу Day.Az, соответствующая информация была распространена госдепом США.

Отмечается, что были обсуждены глубокие исторические связи стран и важность двусторонних отношений.

Помощник госсекретаря О'Брайен сообщил Президенту Ильхаму Алиеву, что Соединенные Штаты будут приветствовать предстоящие визиты председателя Центрального банка Азербайджана и министра энергетики в Вашингтон, и что госсекретарь Блинкен надеется вскоре принять в Вашингтоне министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна для следующего раунда мирных переговоров.

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