Азербайджан и Танзания обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Январом Макамбой.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Танзанией в сферах туризма, образования, гуманитарной, экономической, энергетической и других сферах, а также вопросы сотрудничества на многосторонних платформах. Говоря о повестке сотрудничества между странами на многосторонних платформах, министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение уровнем взаимной поддержки, оказываемой Азербайджаном и Танзанией кандидатурам и проектам, выдвигаемым на многосторонних платформах, таких как Движение неприсоединения и ООН. В этом контексте была подчеркнута важная роль рабочих контактов между странами. В ходе встречи была подчеркнута важность интенсификации политических консультаций между двумя странами, расширения двусторонней законодательной базы. Также были обсуждены другие вопросы, стоящие на повестке сотрудничества между Азербайджаном и Танзанией", - говорится в сообщении ведомства.