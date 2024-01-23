ПАСЕ опять пасется

Автор: Лейла Таривердиева

В начале декабря прошлого года в Баку побывала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Гостью принял Президент Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер высказал мнение, что Совет Европы является очень хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между Азербайджаном и Арменией. Была отмечена важность связей и конструктивного диалога между парламентскими делегациями двух стран в ПАСЕ.

Азербайджан всегда старается быть дружелюбным и дипломатичным. Несмотря на давние проблемы в отношениях с ПАСЕ. Впрочем, как и с другими европейскими структурами. К сожалению, за все время членства в Совете Европы нашей стране приходится постоянно отбивать атаки. Сессии ПАСЕ для азербайджанской делегации всегда были некой линией фронта, по другую сторону которой не только Армения, но и ведущие страны Европы. Здесь, правда, нет такого единогласия, как в Европарламенте, тем не менее, антиазербайджанские резолюции очень редко отклонялись. ПАСЕ, как и ЕП, был и остается клубом армянофилов и туркофобов. Армянские подачки слаще права и справедливости. Понятия европейских держав о справедливости и праве мало совпадают с тем, что записано в различных конвенциях, принимавшихся ими же самими, они стараются забыть об их содержании, когда речь идет об интересах армянства. Наши же представления основаны на идеях равноправия, искоренения двойных подходов и обязательности международных норм для всех стран, независимо от их размеров и численности армянской диаспоры. Да, тут мы с европейцами явно не совпадаем.

На тот момент, когда генсек СЕ находилась в Баку, Парламентская Ассамблея Совета Европы уже успела принять две резолюции против Азербайджана. Первая была принята в июне 2023 года и требовала незамедлительно обеспечить "свободный и безопасный доступ через Лачинский коридор". Эта резолюция, как писали армянские СМИ, стала главным событием летней сессии. А знаете, мы с ними согласны. Для чего существуют и собираются эти европарламенты и парламентские ассамблеи, непонятно. Проблем в Европе все больше, и не способные их решать структуры стараются как-то оправдать свое существование и отсутствие авторитета. Армянское направление стало для них удобным отвлекающим маневром, вокруг которого можно устроить шоу, что они и делают. Неважно, что принимаемые резолюции не имеют никакой силы. Европейские парламентарии действуют по принципу "главное - участие".

Армянская делегация тогда провела в связи с резолюцией специальную пресс-конференцию и принимала поздравления и поцелуи. Как развивались события после и чем для армян все закончилось, каждому известно.

Следующий документ против Азербайджана был принят 12 октября, уже после антитеррористических мероприятий в Карабахе и возвращения нашей страной полного суверенитета над своими территориями. В этом документе звучит некоторая растерянность. Произошли события, которые никем не прогнозировались и не ожидались. Армянофилы в ПАСЕ проголосовали за открытие европейцам доступа в Карабах для сбора фактов. Резолюция требовала от Баку регулярных отчетов о ситуации перед руководством СЕ и ПАСЕ и выражала подозрения в "этнической чистке". Азербайджан был обвинен в невыполнении своих обязательств перед СЕ и тому подобном.

Если бы за годы членства Азербайджана и Армении в Совете Европы хотя бы раз была проголосована подобная бумага в адрес Еревана, к организации было бы меньше претензий. Но вспомнить, к сожалению, нечего. Даже сегодня комиссар СЕ по правам человека Миятович, говоря о том, что представитель Совета Европы смог впервые за десятилетия посетить Карабах, не смогла быть честной и раскрыть причину этого. А причина в том, что армяне не пускали на захваченные земли никакие миссии, чтобы те не смогли зафиксировать их преступления. И что интересно - в этой связи ни разу не было заявлено протестов в ПАСЕ и других структурах СЕ. С чего бы это?

ПАСЕ, как и ЕП, всегда выполняла карательную функцию. Европейские парламентарии уверены, что этим они решают проблемы, но на самом деле только углубляют их. Многие сегодня уже признают, что карательные меры против российской делегации в ПАСЕ никак не помогли Украине, а только усложнили общую ситуацию и привели к войне. Сегодня те же методы пытаются применить к Азербайджану.

В Страсбурге проходит зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Ожидается, что главным событием и этой сессии станет очередная антиазербайджанская резолюция.

Некто Франк Швабе, представляющий Германию, выступил в понедельник с протестом против полномочий азербайджанской делегации, который поддержали тридцать депутатов, представляющих пять национальных делегаций. Кто три из этих делегаций? Догадайтесь с одного раза. Да и сам герр Швабе подставное лицо. В том смысле, что он был назначен озвучить клевету на Азербайджан и отвести огонь от главного сценариста - Франции. Нужно, чтобы все выглядело как объективное мнение, а не как месть. Хотя наезд на нашу делегацию - это самая что ни на есть месть. А месть, как известно, это орудие проигравших.

Между тем, сенсации не получилось, потому что о планирующемся представлении заранее раструбили СМИ. В сообщениях делались намеки, что в руководстве ПА имеется позитивное восприятие этого безобразия и осталось только вынести его на обсуждение. Протест Швабе и Ко против азербайджанской делегации был немедленно передан в Комитет Ассамблеи по мониторингу для представления отчета и в Комитет по регламенту для получения заключения, и будет обсужден ПА вечером 24 января. Согласно правилам, ПАСЕ должна проголосовать за один из трех вариантов: ратифицировать полномочия делегации, не ратифицировать или ратифицировать их в ограниченном формате. А до этого нашим депутатам милостиво разрешается присутствовать, временно.

Чем не угодил Азербайджан на этот раз? Формулировка такая - "недостаток сотрудничества". Из того, что огласил Швабе, становится ясно, что ПАСЕ оскорблен в своих высоких чувствах, будучи не приглашенным наблюдать за выборами 7 февраля. Кроме того, такой-сякой Баку не пустил докладчиков ПАСЕ на Лачинскую дорогу. Ну, и, конечно, "политзаключенные". Как же без них.

Странные ребята заседают в парламентской организации СЕ. После многочисленных провокаций и несправедливостей, которым подверглась наша страна благодаря ПАСЕ, после обвинений в "этнических чистках", после того, как организация десятилетия опекала оккупанта, Азербайджан имеет полное право на выбор, кого приглашать, а кого нет. Тем более сегодня, когда он показал свою силу и решил все свои территориальные проблемы, оставаясь в правовом поле. Это еще нужно суметь - ни на шаг не выйти за рамки, решая такую тяжелую и застарелую проблему. Этого то нам и не могут простить. Все эти резолюции, угрозы и заявления - свидетельства бессилия. С бумажками, принимаемыми что в ЕП, что в ПАСЕ, не считаются и в самой Европе. Тем более, они не играют никакой роли для Азербайджана.

Вступая в 2001 году в Совет Европы, Азербайджан был полон надежд на то, что это как-то поможет в справедливом разрешении карабахского конфликта, что обязательства, взятые при вступлении Арменией, Ереван будет вынужден выполнять. Азербайджан надеялся, что "колыбель демократии" защитит его права и приведет агрессора к порядку. Но все вышло с точностью до наоборот. Страна-оккупант была взята под крылышко, а Азербайджан стал постоянной мишенью для атак. Все прошедшие годы армянская делегация купалась в комфорте и лояльности, а азербайджанская постоянно находилась на линии огня. Так что лишение нашей делегации права голоса не станет для нас потерей. Если бы в ПАСЕ имелась возможность добиться справедливости, продвигать объективные решения и инициативы, тогда еще стоило бы с сожалением ожидать среды. Судя по всему, вопрос уже Арменией и ее группой поддержки пролоббирован. Хотелось бы ошибиться, но вряд ли. В отличие от ЕС, в СЕ Азербайджан членствует, и тут у противников Баку есть где порезвиться.

Что будет, если полномочия нашей делегации не будут ратифицированы? Ничего. Катастрофы не произойдет. Просто Азербайджан прекратит свою деятельность в ПАСЕ и может выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Последнее станет большой потерей для Еревана, забрасывающего ЕСПЧ кляузами на Баку. Как армянская сторона будет отрабатывать свои комплексы, даже не знаем. Карабахский конфликт Азербайджаном закрыт раз и навсегда, земли освобождены безо всякой надежды для армян отыграть ситуацию. Баку имеет полное право не допустить на свои территории какие-то ангажированные миссии по сбору фактов. Это суверенная страна, и никаких обязательств отдавать честь кому попало она на себя не брала.

Если Европа готова потерять Азербайджан, что же поделать - насильо мил не будешь. Баку не плясал под чужую дудку даже в самые тяжелые времена. Не думаем, что кто-то ждет, что он будет делать это сегодня. Просто такую страну, как Азербайджан, в европейском клубе готовы терпеть только если она выполняет команды. Если же она этого не делает, включается исламофобия, тюркофобия и реанимирующийся в последнее время традиционный европейский шовинизм. Смешно видеть, как Европа заигрывает с Арменией, гладит по головке, обещая кренделя небесные, и даже возвращает армянам надежды заполучить чужие земли. Нынешний протест проармянского клуба в ПАСЕ тоже очень четко вписывается в рамки этой логики.

В заключение заметим, что мы уже давно свыклись с мыслью, что Армения никогда не будет признана оккупантом, ее порочность не только не станет предметом обсуждения и осуждения, но и дальше будет для нее аналогом липкой ленты для привлечения насекомых. Кто только не прилипал к ней и не покончил тем самым с имиджем, карьерой, а порой и свободой. Но "мотыльки" все слетаются и слетаются...