«Девичья» память ЕС - чего стоят обещания Стано армянам?

Автор: Лейла Таривердиева

Самая большая ошибка европейской политики в нашем регионе это даже не ставка на Армению, а неверные расчеты касательно Азербайджана. Очень неточные, основанные на мнениях некомпетентных политтехнологов и недостоверных источниках. Изначально неправильный подход Евросоюза к происходящему в нашем регионе привел к тому, что сегодня Европа ускоренно движется к выпадению из всех процессов. Осталось совсем немного, чтобы она вообще потеряла возможности на что-то влиять. А все из-за неправильных расчетов и короткой памяти.

Не будем отрицать, что существует "христианский клуб", что армянство покупает политиков и чиновников, что Европа страдает тюркофобией и прочими фобиями, мучающих ЕС-овцев в плане отношений со странами, не похожими на них. Но более всего вредит европейским надеждам проникнуть на Южный Кавказ их подверженность устаревшим представлениям о себе любимых. Между тем, мир очень изменился. Диктовать повестку в современных реалиях очень сложно, как и продавливать свои интересы только лишь силой былого авторитета. Ну что поделать, все меняется. Даже полюса планеты смещаются, что же говорить о геополитике.

Евросоюз изо всех сил старается игнорировать фактор Азербайджана. Европейцы думают, что если не принимать в расчет интересы Баку, все получится. Они обманывают себя. Сами того не осознавая, они пытаются идти след в след за ненавистной им Россией, надеясь получить ключи от региона через армян. Но упускают из виду, что Россия действовала иначе - она очень старалась не портить отношений с Баку, потому что в Москве знают, у кого в руках на самом деле ключи от региона. Европа же портит отношения с Азербайджаном ускоренно, официально, публично, с участием высокопоставленных чиновников и глав государств. При этом она наивно рассчитывает взять Южный Кавказ в оборот. Странный расчет, очень неразумный и недальновидный.

Непонимание реалий очень сильно дало о себе знать сразу после 44-дневной войны. Истеричная поддержка разгромленному агрессору так сильно контрастировала с тридцатилетним молчанием по поводу оккупации азербайджанских территорий, что поначалу даже удивила. Но постепенно все встало на свои места, точнее, все встали на свои места. И мы больше ничему не удивляемся. Например, мы не удивляемся, что по умолчанию поддерживавшие оккупацию Арменией территорий Азербайджана европейцы сегодня страстно бьются за каждый квадратный сантиметр для армян. Любимчик армянских СМИ, пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано угрожает Баку плохими отношениями с Европой, если тот посмеет чертить границу не так, как выгодно Армении. Говорит он об этом, конечно, не такими словами, но смысл тот же. Тридцать лет нарушенной территориальной целостности Азербайджана для господина Стано не такой уж важный факт, зато он обещает Баку серьезные последствия за "любое нарушение территориальной целостности Армении". Значит, армянская оккупация прошла для Европы незамеченной. Или ей было просто наплевать на страдания азербайджанского народа и уничтоженное наследие Азербайджана. Второе больше похоже на правду.

Азербайджан не любит выступать в роли жертвы, нам не хочется, чтобы нас жалели. Поэтому об обещаниях Стано армянам и предупреждениях нам мы говорим не из зависти. Боже упаси, нам не нужны заступники, дяденьки и тетеньки, разглядывающие армянскую границу в бинокли и обещающие нам золотые годы (не сделав при этом и на грош). Пусть все это останется армянам, в том числе "непоколебимая" позиция господина Стано. Просто пусть чиновники Евросоюза знают, что дверь за ними почти что захлопнулась и их роль, как говорит Стано, "в установлении стабильного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном" приказала долго жить. Азербайджан с энтузиазмом отнесся к европейскому посредничеству в лице Шарля Мишеля, но отношения Мишеля с Баку, видимо, многим не понравились, и процесс был нарушен появлением на доске посторонних фигур. Теперь господин Стано может говорить все что угодно, расписывать могучее желание ЕС найти решение, это уже не имеет никакого смысла.

Баку не из тех, кто любит ушами, он делает выводы по конкретным делам. Вспомним, как оправдывался перед армянами Петер Стано в одном из интервью, отвечая на вопрос о хилой реакции Европы на "азербайджанскую агрессию". Он даже немного обиделся и начал доказывать, что ЕС совсем даже не молчал, "когда принципы нарушаются". Он перечислил что, где и кем обсуждалось, голосовалось и принималось. Правда, почему все это не дало никакого результата, он умолчал. А зря. В этом как раз вся суть. Армян не интересует, сколько было принято резолюций против освободившего свои международно признанные земли Азербайджана. Армян интересует, почему все это не сработало. А у господина Стано не хватает душка признать причину: не сработало, потому что всеми своими действиями Азербайджан находился в правовом поле, международное право на его стороне.

Принимаемые после сентябрьских событий бумажки тоже ничего не стоили, кроме рухнувших надежд сепаратистов. Ничего не стоят требования неких гарантий возвращения и проживания в Карабахе армян. И просто смешно звучат общения Стано армянам "требовать международного доступа и международного присутствия в Нагорном Карабахе в рамках этих гарантий для народа"... Какое международное присутствие? Где? Какие гарантии? Кому? Пока мир игнорирует проблему двухсот тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении, и семисот тысяч наших соотечественников, подвергшихся этническим чисткам и геноциду в Карабахе, Баку не будет разговаривать о возвращении армян и каких-то гарантиях для них. Азербайджанская сторона своей позиции не скрывает, обо всем этом говорится публично и на самом высоком уровне. Чиновник Евросоюза Стано либо газет не читает, либо сознательно игнорирует эти заявления Баку. По принципу - если о чем-то не говоришь, то его как бы нет. Ну, пусть продолжает в том же духе.

Единственное обещание армянам, которое способен выполнить Евросоюз, это оплатить гуманитарку для релокантов, по глупости покинувших Карабах. Они тоже сделали неправильный расчет, в котором не был учтен фактор Азербайджана. Точнее, он был учтен, но на правах слабой фигуры, которая непременно запрыгает под дудку коллективного Запада, стоит тому грозно сдвинуть брови.

Но что-то пошло не так.