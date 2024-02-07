В Гадруте избиратели пользуются конституционными правами на президентских выборах - ФОТО
На избирательном участке №108, созданном в поселке Гадрут Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124, наблюдается активность избирателей.
Как сообщает в среду Day.Az, избирательный участок открылся в 7:50 в присутствии наблюдателей, избирательные урны были запечатаны, а начало голосования было объявлено в 8:00.
Зарегистрированные на участке 526 избирателей с утра приходят на избирательный участок, пользуются своими конституционными правами. За избирательным процессом следят 13 местных наблюдателей.
Избирательный участок №105 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124 создан в городе Шуша, участок №106 - в селе Тазабина Ходжалинского района, участок №107 - в поселке Аскеран Ходжалинского района, участок №108 - в поселке Гадрут Ходжавендского района.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.
За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.
Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.
Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.
Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре