В Гадруте избиратели пользуются конституционными правами на президентских выборах

На избирательном участке №108, созданном в поселке Гадрут Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124, наблюдается активность избирателей.

Как сообщает в среду Day.Az, избирательный участок открылся в 7:50 в присутствии наблюдателей, избирательные урны были запечатаны, а начало голосования было объявлено в 8:00.

Зарегистрированные на участке 526 избирателей с утра приходят на избирательный участок, пользуются своими конституционными правами. За избирательным процессом следят 13 местных наблюдателей.

Избирательный участок №105 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендского избирательного округа №124 создан в городе Шуша, участок №106 - в селе Тазабина Ходжалинского района, участок №107 - в поселке Аскеран Ходжалинского района, участок №108 - в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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