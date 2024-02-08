https://news.day.az/politics/1635553.html Организация голосования на президентских выборах в Азербайджане была достойной и открытой - представитель Совета Федерации РФ
Организация голосования на президентских выборах в Азербайджане была достойной и открытой - представитель Совета Федерации РФ
Организация голосования на президентских выборах в Азербайджане была достойной и открытой.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин в ходе пресс-конференции в Баку.
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