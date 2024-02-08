Президентские выборы в Азербайджане прошли прозрачно и по правилам.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на брифинге по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане заявил представитель парламента Марокко Мохаммед Эль Хеджира.

Он подчеркнул, что вчера в Азербайджане, действительно, был праздник демократии.

"Мы стали свидетелями того, как прозрачно, по правилам и на очень высоком уровне прошли президентские выборы. Каких-либо серьезных нарушений во время наблюдения на участках мы не обнаружили. Сотрудники на избирательных участках создали условия для избирателей, организовали все так, чтобы они могли свободно голосовать. Поздравляем азербайджанский народ с завершением выборов на высоком уровне", - добавил он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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