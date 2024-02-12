В Агдамском районе обнаружены боеприпасы

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского районного отдела полиции, обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в подвале одного из частных домов в селе Сырхавенд района сотрудники полиции обнаружили и изъяли 6 автоматов, 1 пулемет, патроны различного калибра и другие боеприпасы.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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