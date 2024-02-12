Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис поздравил Президента Ильхама Алиева с убедительной победой, завоеванной на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в послании Президент Румынии отметил: "Многочисленные проекты между Румынией и Азербайджаном, продолжающиеся как в двустороннем, так и региональном масштабе, демонстрируют высокий уровень наших взаимоотношений. Азербайджан является для Румынии стратегическим, близким и надежным партнером в регионе Южного Кавказа".

Подчеркнув приверженность Румынии укреплению и углублению партнерства между двумя странами, Клаус Вернер Йоханнис написал: "Убежден, что Румыния и Азербайджан, прилагая постоянные усилия, в полной мере используют возможности развития двустороннего сотрудничества в таких особо важных сферах, как энергетика, транспорт, образование, торговля и инвестиции.

В то же время Румыния продолжит деятельность, направленную на устойчивое и всестороннее развитие диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом".

Затем Президент Йоханнис пригласил главу государства посетить в этом году Румынию с официальным визитом для углубления стратегического партнерства между нашими странами.