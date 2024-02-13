Операция "Возмездие" ГПС Азербайджана - уничтожен боевой пост ВС Армении
13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".
Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС Азербайджана.
Согласно информации, в результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.
"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста.
На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами.
Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.
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