Спасение армянской государственности зависит от открытия Зангезурского коридора

У Армении все еще есть шанс спасти свою государственность - открыть коридор для Азербайджана через территорию Сюника (Зангезура). В противном случае азербайджанская армия сделает это сама.

Как передает Day.Az, об этом сказал американский специалист по переговорам, конфликтолог, старший консультант компании CM & Partners Артур Мартиросян в эфире политического ток-шоу на армянском телеканале.

"Если Ереван пойдет на это сам, то данная дорога будет под контролем российских военных, как это и указано в совместном заявлении трех стран от 10 ноября 2020 года. Если нет, то дорога будет открыта силой. И пусть никто не говорит, что сумеет остановить азербайджанскую армию. Пашинян даже не успеет позвонить ни Боррелю, ни Макрону. Никто Армении на помощь не придет!", - заявил американский аналитик.

Он также посоветовал армянским властям не портить отношения с Россией.

"Никто пока не может сказать кто выйдет победителем из войны в Украине. Если Россия победит, то Кремль поставит Ереван на колени... Надо учитывать все риски!", - предупредил Армению американский аналитик.