Турецкие спецслужбы разоблачили французскую шпионскую сеть

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) разоблачила деятельность Управления французской разведки на территории страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщила турецкая пресса.

Арестованы 3 человека, которые в течение 1 года шпионили в пользу разведывательной службы Франции.

Один из шпионов Ахмет Кати и еще два человека были задержаны MIT и полицией Стамбула при попытке покинуть территорию Турции после предупреждения французской разведки. Подозреваемые в шпионстве были арестованы и отправлены в тюрьму.

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