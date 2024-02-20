https://news.day.az/politics/1638857.html Турецкие спецслужбы разоблачили французскую шпионскую сеть
Турецкие спецслужбы разоблачили французскую шпионскую сеть
Национальная разведывательная организация Турции (MIT) разоблачила деятельность Управления французской разведки на территории страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщила турецкая пресса.
Арестованы 3 человека, которые в течение 1 года шпионили в пользу разведывательной службы Франции.
Один из шпионов Ахмет Кати и еще два человека были задержаны MIT и полицией Стамбула при попытке покинуть территорию Турции после предупреждения французской разведки. Подозреваемые в шпионстве были арестованы и отправлены в тюрьму.
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