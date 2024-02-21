Посольство Азербайджана в РФ о задержании Кямиля Зейналлы

В посольстве Азербайджана в России прокомментировали задержание гражданина Кямиля Зейналлы, передает в среду Day.Az.

"Сегодня ночью в московском аэропорту Домодедово по запросу Армении был задержан гражданин Азербайджана Кямиль Зейналлы. Запрос был инициирован в рамках межгосударственного договора стран-участников СНГ. Как только стало известно о задержании гражданина Азербайджана, по поручению Посла Полада Бюльбюльоглу в аэропорт были направлены консул и вице-консул, которые выяснили обстановку на месте. В настоящее время сотрудники дипломатического представительства находятся рядом с задержанным", - сказали в посольстве.

Как отмечается, 21 февраля ранним утром приглашённый Посольством адвокат провёл с К. Зейналлы встречу, во время которой объяснил его права, предусмотренные законом.

"В данный момент Посольство Азербайджанской Республики предпринимает необходимые правовые действия в рамках законодательства Российской Федерации и прилагает все усилия в целях обеспечения прав задержанного", - сказали в диппредствительстве.

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