В Баку проходит XIV пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает в четверг Day.Az, пленарная сессия продлится до 24 февраля.

В сессии, посвященной теме "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии", принимают участие парламентские делегации около 40 стран, в том числе около 10 спикеров.

В рамках мероприятия пройдут заседания Исполнительного совета, пленарной сессии, комитетов организации по политической, экономической, бюджетной, социальной и культурной сферам, будут обсуждены соответствующие вопросы, рассмотрен ряд организационных вопросов.

В конце сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

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