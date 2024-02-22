Форум Азиатской парламентской ассамблеи в Азербайджане - результат возросшего авторитета страны

Проведение форума Азиатской парламентской ассамблеи в столице Азербайджана является еще одним свидетельством возрастающего авторитета страны в современном мире.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя парламента Узбекистана, бывший министр иностранных дел Узбекистана Содиг Сафоев на XIV пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

"Проведение этого важного международного форума в столице Азербайджана является еще одним свидетельством возрастающего авторитета страны в современном мире. И это результат тех огромных успехов, которых достигла страна под руководством выдающегося политического деятеля, Президента Ильхама Алиева. То, что сегодня по инициативе Азербайджана в повестку дня Азиатской парламентской ассамблеи включен вопрос о многостороннем региональном взаимодействии в обеспечении устойчивого развития континента еще раз показывает видение и стратегический подход Азербайджана к решению тех вопросов, которые волнуют всех нас", - сказал Сафоев.

Он добавил, что народ Узбекистана искренне радуется успехам Азербайджана, и двусторонние отношения между двумя странами находятся на историческом пике.

"Я искренне желаю успехов азербайджанскому председательству и уверен, что оно ознаменует собой новый качественный рост в деятельности Азиатской парламентской ассамблеи", - сказал Содиг Сафоев.

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