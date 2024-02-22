На выставке "Doha Expo 2023" организован Национальный день Азербайджана

22 февраля в Катаре на Международной садоводческой выставке "Doha Expo 2023" (International Horticultural Expo 2023 Doha) был организован Национальный день Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, выставка, которая начала работу 2 октября 2023 года и продолжится до 28 марта 2024 года, посвящена теме "Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда" (Green Desert, Better Environment). Выставка нацелена на поощрение и поддержку устойчивых инноваций в борьбе с опустыниванием.

Среди павильонов на Doha Eхpo есть и павильон Азербайджана, созданный при совместной организации Центра Гейдара Алиева, министерства экологии и природных ресурсов.

В рамках Национального дня, организованного на Doha Eхpo, делегация во главе с помощником Президента Азербайджана Анаром Алакбаровым провела встречу с государственным министром Катара Хамадом бин Абдулазизом Аль-Кувари, министром культуры этой страны Шейхом Абдулрахманом бин Хамадом Аль Тани, муниципальным министром Абдуллахом бин Хамадом бин Абдуллахом Аль Атийя, генеральным комиссаром Doha Eхpo 2023 Бадером бин Омаром Аль Дафа. В ходе встречи были обсуждены опыт Азербайджана на выставках Eхpo, а также успешное участие на Doha Eхpo 2023.

Затем состоялось открытие Национального дня, был исполнен Государственный гимн Азербайджана и поднят Государственный флаг.

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